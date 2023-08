Continua l’estate al Molo 95

Nel primo ambiente saranno di scena i suoni Dance, Latin, Italiana e Pop, mixando il meglio dei successi estivi degli ultimi anni. I DJ in consolle saranno Robert-Eno e Tony, accompagnati dalla voce di Franz Collini. Nell’altra pista, invece, sarà di scena la musica 80/90/2000 curata dallo staff di Aquamarina, con un format dedicato.

Due ambienti distinti ma sinergici per girare, e ballare, per tutta la notte di Cesenatico. Il locale è interamente aperto, ideale per un venerdì di inizio estate sotto le stelle, in compagnia di un pubblico veramente giusto ed alla mano! Per informazioni e prenotazioni tavoli: 393 2661292