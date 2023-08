Polizia in azione: espulsi due clandestini

Doveva recarsi all’Ufficio Immigrazione della Questura competente per concludere le pratiche inerenti al rilascio di un permesso di soggiorno entro la giornata del 23 agosto. Infatti qualche giorno fa, era stato fermato nei pressi del grattacielo dagli agenti della Polizia di Stato, inviati come rinforzo dal Questore Lucio Aprile in riviera per la stagione estiva, in collaborazione con la Polizia Locale.

Si tratta di un sedicente cittadino marocchino con precedenti di polizia per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti e violazione delle norme sull’immigrazione, già precedentemente espulso, ma che nel frattempo aveva avanzato un’istanza di rilascio di soggiorno, divenendo di fatto non espellibile. Almeno fino a ieri.

Infatti, proprio ieri la volante della Polizia di Cesenatico, in via Anita Garibaldi, ha riconosciuto il soggetto e immediatamente ha proceduto al suo controllo. Il marocchino, a precisa richiesta se si fosse recato presso la Questura competente per regolarizzare la sua posizione, ha sorvolato sulla risposta, facendo intendere che aveva preferito rimanere a Cesenatico, convinto di poter fare ciò che voleva una volta presentata l’istanza. Lo straniero è stato quindi portato in ufficio per approfondire nuovamente la sua posizione che, questa volta, è risultata irregolare. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì – Cesena ha proceduto a svolgere le pratiche per l’emissione del decreto di espulsione dall’Italia entro sette giorni; provvedimento notificato dalla Polizia di Cesenatico.

Non solo, a carico del sedicente cittadino marocchino, risultato clandestino sul territorio nazionale, si è proceduto con la denuncia all’autorità giudiziaria in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, secondo le normative sull’immigrazione.