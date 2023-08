Puzza a Faenza, i miasmi industriali sono innocui per la salute?

La capogruppo del Misto, inoltre, vuole sapere quali sono “i dati sulla qualità dell’aria nella suddetta zona industriale e nei suoi immediati dintorni e quali, in particolare, gli impatti odorigeni” e perché negli anni “non sia mai stato prescritto e condotto uno studio epidemiologico sulla salute dei cittadini di Faenza per valutare l’impatto cumulativo delle emissioni odorigene e, più in generale, delle emissioni in atmosfera prodotte dalle aziende insediate nella zona, in particolare distillerie e ceramiche”.

Gibertoni scrive che da settimane “un’aria satura di odori insopportabili causa bruciori agli occhi e alla gola e rende faticosa la respirazione per i cittadini di Faenza che vivono nei dintorni della zona industriale, situata alle porte della cittadina nei pressi dell’autostrada A14, situazione dovuta alle emissioni in atmosfera, anche odorigene, in particolare delle centrali a biomassa del polo della distillazione e relativi inceneritori e dalle emissioni delle industrie di ceramiche”.