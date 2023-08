Tripudio Cigno Rulez. Cesenatico ha il re della voga

Ultima puntata, ma con il botto, per Cigno rulez. Una serata che ha valorizzato e ottimizzato le potenzialità della vena Mazzarini. Il Tribu style era inconfondibile e sigillo di qualità su tutta l’iniziativa. Quel tratto di vena ha ospitato la prima edizione di “Salvami mio prode“, il palio della voga che ha visto in competizione i quartieri di Cesenatico. Erano capitanati dai bagnini di salvataggio che, sui mosconcini, hanno salvato e belle Stefania e Giada in una sfida a colpi di frenetiche remate in acqua. Ha trionfato Gianmarco “Luga” Lugaresi pronto a difendere il trono nella prossima edizione.