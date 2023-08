Villalta in festa per aiutare il piccolo Ilyas

In programma, come sempre, momenti gastronomici, giochi all’aria aperta, divertimento in compagnia e tanta musica da ballare.

L’obiettivo, come detto, è aiutare Ilyas, un “bimbo speciale” di 8 anni che abita a Ronta di Cesena. È affetto da una sindrome che ancora non ha un nome perché unico al mondo (sindrome da delezione 1P21.3P12) e che causa un severo ritardo mentale, di crescita e una parziale cecità. Inoltre Ilyas non parla, non cammina, ha attacchi epilettici, non deglutisce ed è affetto da cardiopatia

Il piccolo ha bisogno per crescere di tanti supporti per affrontare la quotidianità e dunque la festa servirà per raccogliere fondi con cui acquistare più attrezzature possibili in modo da facilitare la vita ad Ilyas e alla sua famiglia.