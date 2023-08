Treccine in spiaggia, nuovi controlli e sequestri

Anche negli ultimi giorni di attività dei rinforzi in riviera, continua la collaborazione tra gli uomini della Polizia di Stato e la Polizia Locale.

Nello specifico è stato intrapreso un ultimo servizio congiunto in spiaggia per il contrasto all’abusivismo commerciale e, ancora una volta, nelle maglie dei controlli, sono finite le cosiddette “treccinare”, ovvero ragazze che avvicinano le villeggianti in spiaggia, proponendo loro acconciature e/o treccine per le figlie adolescenti.

Questa volta, all’interno di alcuni stabilimenti balneari di Valverde, sono state controllate alcune ragazze senegalesi, dell’età compresa tra i 30 e i 40 anni, che si apprestavano a effettuare acconciature e treccine alle bagnanti. Si è proceduto quindi a sequestrare il materiale vario utilizzato dalle donne per svolgere il loro lavoro, costituito da fili di cotone colorati, dépliant illustrativi per il tipo di acconciature da proporre, creme varie, rotoli di cotone e altro. Altro materiale, come al solito, è stato rinvenuto sull’arenile, abbandonato dalle treccinare dopo aver notato l’arrivo della Polizia.