Abiti succinti in condominio, la vicina di casa chiama la Polizia

Numerosissimi sono stati gli interventi svolti in riviera dalla Polizia di Stato, di stanza a Cesenatico, nel periodo estivo; tra questi, negli ultimi giorni, ce ne sono stati alcuni di natura particolare, che hanno visto coinvolti i residenti di un condominio, in una via parallela al lungomare.

Infatti, nel periodo di agosto, dove più bollenti sono le giornate, spesso ci si veste piuttosto leggeri. In questo caso, una signora ha lamentato l’atteggiamento piuttosto disinvolto della sua vicina di casa che, vista l’alta temperatura, ha pensato bene di sostare nel terrazzo in comune, vestita solo di biancheria intima, per prendere, verosimilmente, il sole insieme al proprio compagno. Situazione questa che ha creato non poco imbarazzo nella vicina di casa che, non sapendo come comportarsi, ha pensato di richiedere l’intervento degli uomini della Polizia di Stato di Cesenatico. All’arrivo della volante il dissidio tra vicini di casa è stato in breve ricomposto; la richiedente è stata rassicurata che episodi del genere non accadranno più e invitata, in attesa di eventuali altre decisioni, a riferire il tutto all’amministratore del condominio, affinché vigili sul buon comportamento del vicinato. All’altra donna, una straniera di 50 anni, criticata per l’uso disinvolto dell’abbigliamento nelle parti in comune del condominio, è stato caldamente raccomandato di avere un comportamento più consono all’abitare in condominio in convivenza con estranei.