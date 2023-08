“Gelato di Selen”, martedì sera la sexy-icona sarà a Cervia

Il “gelato di Selen”, infatti, fa parte della linea “Crudi vegani” e – servito in cono o con coppetta in packaging compostabile – è realizzato con fave di puro cacao e addolcito con zucchero integrale del fiore di cocco bio. E’ un gusto che racconta, in primis, l’amore per la natura e la sostenibilità ambientale, un gelato creato con ingredienti puri senza glutine, senza latte e senza derivati di origine animale e assemblato con procedimenti naturali 100% vegan.