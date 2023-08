Alla guida senza patente, scatta la sanzione

Il lavoro degli agenti, inviati come rinforzo a Cesenatico per la stagione estiva, ha consentito di ispezionare oltre 100 veicoli e altrettanti automobilisti. Sono state numerose le contravvenzioni al Codice della Strada elevate agli automobilisti fermati, per violazione a norme comportamentali con infrazioni che vanno dall’uso del cellulare alla guida, al mancato uso della prescritta cintura di sicurezza e/o al mancato rispetto della segnaletica stradale, nonché agli pneumatici piuttosto malconci.

Sulla Statale SS16, dopo il cavalcavia, all’altezza della zona dove sono presenti alcune attività commerciali, teatro di tanti gravi incidenti stradali, continua il malcostume di svoltare a sinistra provenendo da Rimini, così superando la striscia longitudinale continua di mezzaria, cosa vietata proprio per la pericolosità della viabilità in quella zona. Domenica, la pattuglia della Polizia di Stato, ferma proprio in quella zona per effettuare un posto di controllo, non ha potuto che sanzionare gli automobilisti distratti elevando a loro carico una contravvenzione pari a 42 euro.

Nei numerosi posti di controllo è incappata, una signora di circa cinquant’anni, residente nell’hinterland milanese che si trovava a bordo di una vecchia Fiat 600. Poiché a una prima occhiata il veicolo è parso non ben tenuto, i poliziotti di Cesenatico intenti a effettuare un posto di controllo in via Mazzini, nei pressi del cimitero, hanno proceduto a fermare il veicolo riscontrando immediatamente che la donna al volante, circolava nonostante l’autovettura fosse stata già stata sospesa dalla circolazione; quello che gli agenti però non si aspettavano è stato il constatare che la donna non aveva mai conseguito la patente di guida.

Si parla di sanzioni elevate pari a circa 2000 euro per l’autovettura che circolava indebitamente e di 5100 euro per l’assoluta mancanza di patente da parte della donna.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni e affidato al legittimo proprietario per la custodia; quest’ultimo, oltretutto, è stato sanzionato per l’incauto affidamento dell’autovettura alla compagna e risulta obbligato in solito per le altre violazione.