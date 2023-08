Autovelox, sulla Statale 16 la “strage” continua: 125 multe al giorno!

Non a caso, dando una occhiata alle 8.432 sanzioni, la metà, quindi oltre 4mila, sono per infrazioni entro i 10 chilometri orari, cioè di automobilisti che viaggiavano fra i 55 ed i 65 all’ora; poco meno della metà sono multe spedite a chi viaggiava invece tra 66 e 95 chilometri orari, mentre soltanto intorno all’1 per cento, quindi ipotizziamo sinora 85-90 automobilisti, sono sanzioni per eccessi di velocità molto alti, compresi tra i 96 ed i 115 chilometri orari.