Metti un caffè in spiaggia parlando di Ratzinger e Bergoglio

E così, poco dopo l’ora di pranzo, sui cieli di Cesenatico (e non solo) un tema che pareva lontano anni luce dai pensieri basici dei bagnanti (l’auto-esilio del cardinal Ratzinger) è diventato, all’improvviso, l’argomento più cool della giornata. In tanti, infatti, si sono avventurati nella decifrazione di quella misteriosa scritta che, in una domenica di fine agosto, ha un po’ scompaginato i tipici argomenti da bagnasciuga. Per un istante, accantonato il flop Ferrari, il Milan Show e il maltempo in arrivo e spazio alle lectio magistralis sulle diatribe pontificie.

Tra alluvioni, batteri in mare, cavallette e granchi blu sappiamo di aver vissuto un’estate non banale, ma il caffè sotto l’ombrellone parlando di Ratzinger e Bergoglio non l’avremmo mai immaginato.