Autovelox, Fratelli D’Italia: “Sindaco inebriato dai proventi delle multe”

Insomma, dopo gli ultimi dati resi pubblici (125 multe al giorno) non si placano le polemiche sull’autovelox che sta facendo un’autentica strage di multe, rimpinguando nel contempo le casse comunali.

“Il primo cittadino si rimangia anche gli impegni presi – prosegue l’esponente di FdI – visto che a luglio, rispondendo a un nostro question time, aveva detto di non aver inoltrato la richiesta di aumento del limite di velocità in Prefettura solo perché aspettava il cambio di Prefetto, mentre oggi sostiene che il limite di velocità non può essere modificato e che questo rappresenti una garanzia di sicurezza. Così si mette in sicurezza solo il bilancio comunale, visto che a fine luglio, in due mesi, l’autovelox ha fatto più di 8000 multe”.

“Nessuno chiede il via libera di sfrecciare a tutta velocità sull’Adriatica – precisa Zarrelli – ma sin dall’inizio avevamo contestato il punto di installazione del dispositivo: sarebbe bastato un po’ di buonsenso, spostandolo più avanti e con il limite ai 70 km/h, per evitare questa marea di sanzioni e il malumore della cittadinanza”.