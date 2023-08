Fuori ora il nuovo singolo del rapper Sapi

Ancora musica con Sapi: il rapper cesenaticense sforna un nuovo singolo. Raccontarsi con l’arte: parole e note si trasformano nelle storie di una vita.

Ormai una costante per Samuele Sapia, in arte Sapi: parlare attraverso la forza del rap. Ma questa volta ha voluto fare le cose in grande, mettendo bianco su nero un importantissimo spaccato della propria esistenza.

Lo afferma lui stesso, parlando del suo nuovo pezzo “Le parole non dette”: «Io e mio fratello (in arte Loop) non abbiamo mai avuto un gran rapporto. O meglio, non abbiamo mai avuto un rapporto vero e proprio. Ci siamo separati presto, io ho sette anni in più di lui e me ne sono andato di casa quando lui era ancora piccolo. Non sono mai stato, secondo me, abbastanza presente. Il tempo è servito per riavvicinarci, come se avessimo fatto amicizia. Da lì, poi, si è ricucito il resto».