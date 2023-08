“La delega all’ambiente, un segno di fiducia per quanto fatto fino a ora”

“Sono contenta – spiega Lorena Fantozzi – di questa delega su cui ho iniziato a lavorare fin da subito con impegno e studio. Ringrazio Matteo Gozzoli per la fiducia che ha dimostrato nell’affidarmi questa importante delega. Siamo di fronte a qualcosa di fisiologico che mi permetterà d’integrare il mio operato con quanto fatto in questi quasi due anni con i progetti dedicati alla pesca, temi centrali per Cesenatico a cui stiamo lavorando senza sosta. Questa delega comprende anche una serie di iniziative – molte delle quali rivolte ai più piccoli – che già funzionano bene e che vogliamo potenziare e strutturare ulteriormente come Piedibus, M’illumino di meno, Settimana della mobilità sostenibile. La sinergia con gli altri assessori sarà fondamentale, perché l’ambiente e la sostenibilità ambientale riguardano molti dei temi e delle attività portate avanti dal Comune a partire dalla scrittura del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile attualmente in corso”.