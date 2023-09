Donne incinte e neomamme, adesso il Bollino Rosa vale 12 mesi

Cos’è il Bollino Rosa

Il Bollino Rosa è un tagliando che serve parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento e, dove vige la sosta a disco orario, senza limiti di tempo. Un vero e proprio contrassegno che consente la sosta in deroga al tempo del disco orario in tutti i posti auto a tempo e la sosta in deroga al pagamento in tutti i posti auto con tariffa.Il Bollino Rosa viene rilasciato dal Comune di residenza e ha validità di dodici mesi dalla data del rilascio: sta alla richiedente decidere quando iniziare a fruirne, se fin dall’inizio della gravidanza o più a ridosso del parto. Possono infatti richiederlo le donne in stato di gravidanza o coloro che abbiano partorito nei dieci giorni precedenti la richiesta. Al momento della richiesta, presso gli uffici comunali, vanno presentati un documento di identità, il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza, oppure la registrazione della nascita del figlio. Il contrassegno ricevuto, non vincolato a una singola targa, può essere utilizzato esclusivamente dalla persona a cui è stato rilasciato, sia che viaggi sull’auto come conducente che come passeggera. Al pari dei pass per la sosta riservati ad altre categorie, quali ad esempio gli invalidi, la Polizia Locale di ogni Comune potrà procedere con i controlli sul corretto utilizzo del “bollino rosa” e, in caso venga accertato l’uso improprio, potrà infliggere contravvenzioni o procedere al ritiro del contrassegno. Nel Comune di Cesenatico viene rilasciato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.