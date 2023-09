Girava su quest’auto: multa da 7100 euro!

Veicolo sospeso dalla circolazione e guida senza patente: sono queste, dunque, le infrazioni commesse dalla donna che stava guidando. Si troverà in questo modo costretta a pagare una multa da record: 2.000 € per la prima infrazione, 5.100 € per la guida senza patente, per un totale di 7.100 € che ora la donna dovrà sborsare.

Ma le sanzioni non finiscono qui, perché a rimetterci sarà anche il proprietario dell’auto, che è il compagno della cinquantenne milanese. Il veicolo è stato infatti sottoposto a un fermo amministrativo di 90 giorni e affidato all’uomo per la custodia. La sanzione per quest’ultimo è causata dall’incauto affidamento della vettura.