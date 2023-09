Mare Adriatico in salute: su 98 rilievi solo Goro fuori norma

Quasi cento campionamenti effettuati davanti alle coste della Romagna e solo uno (97 su 98) è risultato fuori norma: si tratta della Spiaggina di Goro, nel ferrarese, dove si è riscontrato un valore di enterococchi leggermente superiore ai limiti.

Per il resto, solo buone notizie per la salute del mare Adriatico che, in base alle rilevazioni effettuate in settimana dai tecnici di Arpae, ha evidenziato tutti valori nella norma. Insomma, lungo le località testate periodicamente sulla Riviera, da Ferrara a Rimini, passando per Ravenna e Forlì-Cesena, non si registrano criticità.

Unica eccezione, come detto, quello spicchio di spiaggia davanti al litorale estense dove verrà emesso il divieto temporaneo di balneazione.