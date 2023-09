Cesenatico è la terza destinazione turistica dell’Emilia Romagna

“Di recente sono anche cominciati i lavori della nuova DMO, un organismo utile per migliorare ancora il dialogo tra amministrazione e associazioni di categoria. La DMO si muove con fondi municipali ascoltando i suggerimenti di tutti gli attori in campo. Presente, illustra e spiega ogni scelta e ogni mossa ben prima di metterla in pratica nella totale e consueta correttezza e trasparenza. Settembre è appena cominciato con il Triathlon e fino al 24 settembre – week-end della Nove Colli – sono già programmati eventi sportivi e non solo. Queste manifestazioni sono organizzate da società sportive ma sostenuti economicamente sia dal Comune che da Visit Romagna: parliamo di promozione, di contributi, di logistica, di supporto. L’amministrazione è già al lavoro per un nuovo grande evento sportivo internazionale da programmare nel mese di maggio e intanto sta lavorando duramente per prepararsi al 30 giugno 2024: da Cesenatico partirà una tappa del Tour de France, il terzo evento sportivo più seguito dopo le Olimpiadi e i Mondiali di Calcio. Quella domenica la nostra città sarà trasmessa in contemporanea su tutti i televisori e gli smartphone del pianeta. Fanno sorridere i continui riferimenti al PUG e alla Città delle Colonie di Ponente. Basta ricordare che nel quartiere partiranno cantieri pubblici per 6 milioni di euro. La città pubblica in quella parte di Ponente sta per cambiare e siamo sicuri che sarà da apripista per numerosi interventi privati. C’è sempre tanto lavoro da fare, e lo si può fare ancora meglio, di questo bisogna essere consapevoli e fare di tutto per continuare a crescere. I risultati di una destinazione sono il frutto del lavoro della parte pubblica e dei tanti bravi operatori turistici presenti sul nostro territorio. Negli anni più complessi come questo occorre puntare forte sulla strategia che stiamo sviluppando da tempo per rafforzare i segmenti del turismo balneare e connotarci sempre più come borgo marinaro unico nel suo genere e come località vicina allo sport e alla vacanza all’aria aperta”, è il commento di Mario Drudi, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale.