Si apre la settimana Alzheimer a Cesenatico

Si apre la settimana, dal 4 al 10 settembre, dedicata all’Alzheimer: incontri, forum e le tradizionali maratone che dal 2012 vedono protagonisti i territori tra Cesena e Cesenatico. Il programma 2023 si arricchisce di eventi, a cominciare dal progetto “Vacanze inclusive a Cesenatico”, destinato alle persone più fragili, affette da demenza, e alle loro famiglie. Ma si guarda già al futuro, con l’estensione delle “vacanze inclusive” su tutto l’Adriatico grazie all’iniziativa interregionale Italia-Croazia e alla realizzazione del primo “giardino terapeutico”, che avrà luogo in un parco pubblico di Cesena.

Alla conferenza di presentazione, che si è tenuta nella mattinata di lunedì 4 settembre nella colonia Agip, hanno preso parte il Presidente della Fondazione Maratona Alzheimer Stefano Montalti, la Vice Maria Grazia Creta, l’Assessore al turismo e allo sport di Cesenatico Gaia Morara, la presidente di ASD Maratona Alzheimer Giorgia Battelli e il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

Parola a Stefano Montalti: «La settimana dedicata all’Alzheimer nasce per sollecitare il pensiero solidale. E questo continua ad essere il motore che anima tutte le nostre iniziative. Molto significativa è anche la parte che riguarda il fronte d’attesa rispetto ai decreti attuativi della legge 33/2023 sulla non-autosufficienza, attesi per gennaio 2024. Una legge che prevede l’estensione dei servizi e una serie di finanziamenti addizionali che, però, non sono ancora stati stanziati. Due elementi, questi, fondamentali per la vita di 3 milioni e 800 mila persone anziane non autosufficienti. Un numero, secondo le statistiche, destinato a crescere notevolmente negli anni a venire».