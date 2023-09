Ultimo appuntamento con spiagge pulite

Ultimo appuntamento della stagione con Spiagge pulite. “Contribuisci a mantenere pulite le meravigliose spiagge della nostra Penisola: la salvaguardia del Pianeta non può andare in ferie, ma deve diventare parte del nostro modo di vivere e camminare per il mondo, anche in vacanza”. Con questo motto Legambiente invita alla partecipazione.