Piano asfalti 2023: a settembre partono i lavori a Sala

“A settembre metteremo in campo ulteriori lavori legati al piano asfalti concentrandoci sulla frazione di Sala. Si tratta di un tratto stradale di competenza provinciale di cui ci facciamo carico come municipio nell’ambito di un accordo con la Provincia. Sempre insieme alla Provincia stiamo proseguendo i lavori per progettare la rotonda di Via Fiorentina e via Fossa. In continuità anche con il precedente mandato, stiamo riservando sempre risorse importanti per le nostre strade e i nostri marciapiedi: è un lavoro continuo e costante, un passo alla volta. Credo che in questi anni la situazione sia nettamente migliorata e lavoriamo per continuare su questa via, passo dopo passo”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.