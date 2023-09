Da Milano a Buenos Aires: la visione internazionale che ha portato Fernet-Branca nel mondo

Fernet-Branca nel mondo

Oggi, Fernet-Branca è una delle bevande alcoliche più iconiche e riconoscibili in Argentina. È diventato un ingrediente fondamentale del celebre cocktail “Fernandito“, una miscela di Fernet-Branca e Cola, spesso servita con ghiaccio e una fetta di limone. Questo cocktail è diventato una bevanda nazionale, amata dai giovani e dagli anziani allo stesso modo.

L’amore incondizionato di Buenos Aires per Fernet-Branca si è tradotto in un fenomeno culturale unico, con festival dedicati, locali che portano il suo nome, eventi: ogni angolo di questa città ospita bar e locali che offrono il celebre amaro, rappresentando un omaggio costante alla sua origine italiana e alla sua influenza nella cultura argentina.

La storia di Fernet-Branca è un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, una storia che unisce due città lontane geograficamente ma profondamente legate da un distillato dalla ricetta segreta e dal sapore unico e senza tempo. Da Milano a Buenos Aires, l’iconico amaro ha superato le barriere linguistiche e culturali, dimostrando che il gusto e la passione per la tradizione possono abbattere qualsiasi confine. Ideato come digestivo e utilizzato come antidolorifico, Fernet-Branca si è diffuso in tutto il mondo costruendo una storia di passione e successi sicuramente grazie alle sue caratteristiche peculiari, alle materie prime utilizzate e al processo di lavorazione meticoloso, ma anche alla visione internazionale del suo ideatore che per il suo amaro aveva prospettato una strada lunga e gloriosa.