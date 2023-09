Maratona Alzheimer, si va verso i mille iscritti

E’ partito il conto alla rovescia per la Maratona Alzheimer in programma domenica prossima a Cesenatico. Al via (per il momento) 866 podisti, ma ci si potrà iscrivere anche domani mattina (sabato) dalle 10 alle 18 allo stand Village presente al parco di Levante e domenica un’ora prima della partenza in piazza del Popolo a Cesena, fino ad esaurimento pettorali e presentandosi con tutti i documenti in regola.