“Santarcangelo c’è”, i fondi raccolti destinati all’Endas

La cena avrà inizio alle ore 19, mentre alle 21,30 è in programma il concerto del gruppo punk rock e folk Lennon Kelly di Sorrivoli, altra città colpita dalle alluvioni dello scorso maggio. Per consentire gli allestimenti e lo svolgimento della serata, nel frattempo, è stata predisposta l’ordinanza che vieta il transito e la sosta in via di Piazza Ganganelli – nel tratto compreso tra le vie Pascoli e Dante Di Nanni – dalle ore 7 di martedì 12 settembre all’1 di mercoledì 13.

Per partecipare alla cena occorre contattare la Pro loco al numero 379/1221101 (telefono e WhatsApp) e versare la quota di 50 euro sul conto corrente IT29 A088 5268 0200 2101 0274 241 (RomagnaBanca, filiale di Santarcangelo), con la causale “Santarcangelo c’è”. Il pagamento, inoltre, può essere effettuato direttamente presso l’ufficio Iat/Pro Loco di via Cesare Battisti, aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. La sera del 12 settembre, chi ha prenotato potrà ritirare direttamente presso lo stand della Pro Loco in piazza Ganganelli il braccialetto che darà diritto a partecipare alla cena. Oltre alla cena, chi volesse contribuire con una donazione volontaria, può effettuare un versamento al medesimo IBAN inserendo la causale “Raccolta fondi alluvionati”.

“Santarcangelo c’è” è realizzata grazie al contributo di: Adriatica Acque – Antico Forno Urbinati – Associazione Italiana Sommelier – Birrificio Noiz – Caffè Centrale – Caffè Commercio – Caffè Roma – Coop Alleanza – Ecopesce – Elettro Star – Fratelli Bruschi – Gelateria Claretta – Gelateria Fresh MaVi – Gelateria Latte Più – Gelateria Le Delizie – Gelateria Puro & Bio – Girometti Formaggi – Hera – I Due Riccioli Verdi – I Fondi Azienda Agricola – Igea Carni – Il satiro Brigante – Le Meraviglie di Dolci Peccati – Lombardi Carni – Marr – Moca – Multitermo Impianti idraulici – OltreBorgo – Panificio Casalini – RR Servizi Grafici – Strada dei Vini di Rimini – Tutto Zoo Magasin – Valmarecchia Bevande – Vivaio Morandi – Vistamare Azienda Agricola – Zaganti Bar Trattoria.

In cucina: Massimiliano Mussoni (La Sangiovesa) e Cristian Pratelli (Summertrade) coordineranno:

Per Santarcangelo: La Bottega del Panzerotto – Piadineria Alla Scalinata – Piadineria dei Portici – Pizzeria L’Arcangelo – Pizzeria Oppalà – Ristorante Calycanto – Ristorante Da Mario – Ristorante La Bosca – Ristorante Zaghini – Rosticceria Graziella – Trattoria del Passatore.

Insieme a: Paolo Bissaro (Lingua, Rimini) – Marco Bravetti (Tocia! Cucina e comunità, Venezia) – Omar Casali (Marè, Cesenatico) – Claudio Di Bernardo (Grand Hotel, Rimini) – Davide Grumbianin (Benso, Forlì) – Luca Racis (Il Gatto sull’Albicocco, Rimini) – Andrea Rossetti (Antico Veturo, Padova) – Mattia Terenzi (Onda Blu, San Mauro Mare).

Chiunque voglia partecipare in qualità di volontario può contattare la Pro Loco al numero 0541/624.270 o all’indirizzo mail iat@comune.santarcangelo.rn.it.