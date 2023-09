A Cervia tutti pazzi per la “pallavolo delle mamme”

Si chiama “Mamanet” (o cachibol) e, nel nostro paese, è già stata ribattezzata la “pallavolo delle mamme”. Questa variante del volley, nata dieci anni fa in Israele, è stata importata in Italia nel 2018 e la Romagna – Forlì in particolare con quattro sodalizi ed il titolo italiano in bacheca – è una delle “capitali” nazionali di questa disciplina emergente.