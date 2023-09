Cento chili di grassi bruciati: nella vicina Cervia riparte “Balla & Snella”

Per la serie “squadra che vince non si cambia”, ancora una volta il “fiore all’occhiello” del corso saranno le insegnanti, un team di quattro professioniste diplomate M.I.D.A.S. di 2° livello, ovvero le confermatissime Belen Carreras, Francesca Cis, Alessia Poni e la brasiliana Cinthia Oliveira. Quattro nomi con solide credenziali impiegate in esclusiva solo nelle sedi di Cervia e Santarcangelo in grado di garantire un percorso di allenamento inclusivo e di altissimo livello: “Il segreto del nostro successo è sicuramente la grande preparazione delle insegnanti – spiega Melina – che, oltre ad avere la capacità di coinvolgere le donne nelle varie coreografie, dispongono di una naturale predisposizione ad allacciare rapporti e relazioni. Non a caso, pur lavorando sul corpo delle donne, la sfera che andiamo a toccare, ci tengo a sottolinearlo, è soprattutto quella della mente e del cuore”.

Oltre un centinaio di donne dei primi corsi hanno già confermato la loro iscrizione ma c’è ancora qualche posto libero.

Aperto esclusivamente alle donne, il programma “Balla & Snella” ha una durata minima di tre mesi e garantisce – con solo due lezioni di un’ora a settimana – il miglioramento complessivo del corpo, la tonificazione di braccia, gambe, glutei e addome, la riduzione del grasso corporeo (in una lezione si bruciano dalle 400 alle 700 kcal), l’abbattimento dello stress, una postura elegante e, soprattutto, tanto divertimento. Come recita lo slogan… senza dieta, senza palestra e senza uomini.