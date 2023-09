Jessica Fantini “pigliatutto” ai Campionati Regionali di Atletica leggera

Non capita tutti i giorni di vincere i campionati regionali di 200, 400 e 800 metri di atletica leggera. A firmare questo storico en-plein è stata la cesenaticense Jessica Fantini, atleta Master dell’Endas Cesena che lo scorso weekend, a Ravenna, ha conquistato tre medaglie in occasione dei campionati regionali dell’Emilia Romagna.

Ma, al di là dei successi, sono stati soprattutto gli eccellenti riscontri cronometrici a impressionare gli osservatori. Jessica, infatti, si è migliorata sensibilmente in tutte le distanze, un “salto di qualità” dovuto – in primis – all’ottimo lavoro della sua nuova allenatrice Cristina Sanulli che, in appena un mese, è riuscita a farla crescere in maniera straordinaria.