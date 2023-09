Domenica 1 ottobre la “Camminata del cuore”

È quasi tutto pronto per dare il via alla “Camminata del cuore“, edizione 2023. Sport e solidarietà si intrecciano, in una mattinata dedicata al benessere. Il ritrovo sarà domenica 1 ottobre nel cortile della scuola primaria di Villamarina (via Litorale Marina 170/A), ore 9 – 9.30. Partenza alle ore 10. Il percorso comprenderà via Litorale Marina, viale delle Nazioni, per poi giungere in spiaggia fino al bagno Milano 46 (per un totale di circa 2 km). Tante sorprese all’arrivo, in omaggio per tutti i partecipanti.

Iscrizioni e donazioni a questo link