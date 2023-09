Alla Festa del Monte torna la tradizionale ‘Sagra della tagliatella’

Nelle due giornate ci sarà spazio anche per i più piccoli, con diversi laboratori creativi. Venerdì, sempre in piazza delle Conserve, dalle 18.30 ci sarà l’incontro con l’autore Raffaele Maltoni che presenterà il suo libro ‘Alex Smacchiatutto’, seguirà un laboratorio a tema a cura di Cartamarea Libreria Indipendente. Sabato, dalle 19.30 alle 20, sono in programma letture a cura dei volontari dell’associazione ‘Nati per Leggere’ ed un laboratorio di burattini a cura di Cartamarea. La partecipazione è sempre gratuita.

Il ricavato delle vendite nello stand gastronomico, tolte le spese, andrà alla Protezione Civile di Cesenatico.