Cannabis light, “Governo contro il commercio”

a cura di Federica Gualdani

Dal 22 settembre entrerà in vigore il decreto, pubblicato ad agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale, che prevede l’inserimento degli estratti di Cbd (cosidetta cannabis light per il basso tacco di thc, il princio attivo della cannabis) per uso orale nella tabella dei medicinali stupefacenti. Ciò li rende illegali se non per utilizzi farmacologici.