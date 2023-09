Torna il “Bada Fest”, una giornata per ricordare Federico Manca

Quel giorno si era assentato per la pausa pranzo come faceva abitualmente, tuttavia i colleghi si erano subito resi conto che c’era qualcosa di strano, perché non lo avevano visto rientrare e, siccome non rispondeva al telefono, diedero immediatamente l’allarme. Contestualmente in città si stava spargendo la notizia di una tragedia accaduta sui binari ferroviari e la vittima purtroppo era proprio il 24enne, un fatto che ha gettato nello sconforto i genitori, i familiari e gli amici più cari di Federico.