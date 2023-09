Festa dell’Unità, a Borella una serata con tre sindaci

Serata da non perdere alla Festa dell’Unità del Partito Democratico attualmente in corso nella sede del Circolo Arci di Borella in via Cesenatico. Questa sera, alle 21, i sindaci Matteo Gozzoli di Cesenatico, Enzo Lattuca di Cesena e Michele De Pascale di Ravenna, saranno intervistati per una serata sul tema ‘Quattro mesi dopo l’alluvione’.