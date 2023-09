Canadesi a Cesenatico in ricordo del soldato “Smokey”

Canadesi in Romagna. 1943-2023. Ottanta anni di storia e un ritorno inaspettato. È quello in calendario per il 12 ottobre quando una delegazione canadese verrà a Cesena, Cesenatico e Coriano in ricordo dei propri soldati che hanno partecipato alla campagna d’Italia. Tra tutti Ernest “Smokey”Smith insignito della Victoria Cross per le sue gesta sul fiume Savio nel 1944.