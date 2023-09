“Occhio ai furti in treno!” La disavventura di Julian

“Vorrei segnalarvi una cosa purtroppo interessante che mi è successa ieri in treno. Ero in viaggio verso La Spezia su un intercity, avevo con me due zaini, uno tra le gambe dove vi era computer e documenti importanti che mi servivano durante il viaggio, ed un altro sulla cappelliera pienamente visibile dove vi era tutta l’attrezzatura utile al mio lavoro, comprata dalle stagioni fatte negli ultimi 4 anni”.

“Proprio quest’ultimo durante il viaggio (treno in corsa) mi è stato rubato da una banda che sale e scende tra le fermate proprio per scippare le persone. Salgono in gruppo, entrano da entrate differenti così da accerchiarti; alcuni vestiti in modo abbastanza elegante mentre chi inizia a scappare dopo aver rubato, in modo più sportivo.

A noi si sono avvicinati due ragazzi vestiti molto bene, si sono seduti ai posti davanti a noi in modo brusco e facendo finta di mettere qualcosa sulle cappelliere hanno spinto lo zaino verso gli altri compagni che dalle nostre spalle hanno rubato lo zaino sulla cappelliera”.