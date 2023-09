Prima uscita pubblica per Zaccheroni: “Sto bene”

Poi, di fronte ad una platea di 225 ospiti, è stata la volta di Roberto Donadoni, che ha avuto parole di sincero affetto per Vicini: “E’ stato come un padre per me e ricordo bene le sue parole piene di affetto e profondità prima delle partite. Erano parole che ci davano spinta e coraggio: tatticamente o tecnicamente, magari aveva meno conoscenze di quelli venuti dopo, ma era uno che sapeva dirti le parole giuste e scendevi in campo pronto a dare tutto”.