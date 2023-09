Denny Mendez “madrina” del nuovo corso per le donne

Splendida come 27 anni fa quando incantò l’Italia vincendo la fascia di Miss Italia 1996, Denny Mèndez è stata l’incantevole madrina del “Benessere in Rosa”, la giornata dimostrativa per presentare la nuova edizione autunnale di “Balla & Snella”, il nuovo progetto per le donne di Melina Zoccoli che – dopo la pausa estiva – si appresta a ripartire, lunedì prossimo, anche a Santarcangelo (Info al 353 446 0339⁩).

Elegante, sorridente e sempre statuaria nei suoi 180 centimetri di bellezza (che sfiorano i due metri con i tacchi a spillo), la prima “Miss Italia nera” – nella sede al civico 16 di via Mazzini – ha dato il benvenuto a tutte le allieve del corso sotto la guida dello staff-docenti al gran completo, ovvero le confermatissime Belen Carreras, Francesca Cis, Alessia Poni e la brasiliana Cinthia Oliveira (un team di quattro professioniste diplomate M.I.D.A.S. di 2° livello). Quattro nomi con solide credenziali impiegate in esclusiva solo nelle sedi di Cervia e Santarcangelo in grado di garantire un percorso di allenamento inclusivo e di altissimo livello.