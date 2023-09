Ponente in festa: il taglio del nastro di “Giuliano Bottega”

“Sarà una sfida, è indiscutibile – continua Alessio – ma siamo ottimisti e, soprattutto, crediamo nel nostro territorio. L’idea per dare vita a questo luogo è nata con a mia madre, che ora non c’è più. A lei e alla mia famiglia è dedicato il logo della bottega: tre pesciolini, uno rosso, uno blu e uno giallo. Che rappresentano, rispettivamente, lei, me e mio padre Giuliano. Siamo pronti a partire, insieme, per questo viaggio.”