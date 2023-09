Auto e catamarani, 400 parcheggi a rischio a ponente

Anche la Congrega Velisti vive ore di apprensione. Infatti il 30 ottobre scade l’accordo, travagliato, per l’area a monte della sede in cui sono “stoccati” i catamarani. Pare esserci un accordo verbale con la proprietà per un rinnovo di altri sei mesi. Sta di fatto che non è accordo di lungo termine, tantomeno definitivo. Dalla Congrega non lasciano trasparire preoccupazione. Il presidente, in maniera molto gentile e serafica, ha detto che in caso di “sfratto” del parcheggio, «i catamarani saranno posizionati verso il mare protetti dalle dune».

Tra i fruitori del parcheggio per i propri clienti c’è anche il Bagno Adria di Alberto Papperini che, con imperituro piglio, chiama all’appello il comune. “Sarebbe utile che anche l’amministrazione si interessasse di questa faccenda entrando nel vivo della questione, facendo pressioni sulla proprietà, facendo una proposta perché questa è un’area strategica per una fetta di ponente”.