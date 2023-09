Granchio blu affamato, serio rischio per la balneazione

Dunque, poiché esistono già colonie di granchi blu nelle acque del porto e nella vena Mazzarini, non si può escludere che gli esemplari, in cerca di cibo, possano spostarsi anche nelle acque basse vicino alla riva. Uno scenario che sarebbe catastrofico per il turismo, visto che parliamo di una specie molto aggressiva con chele robuste e potenti in grado di infliggere ferite serie anche all’uomo (già alcuni pescatori sono dovuti ricorrere ai punti per far rimarginare le ferite dei loro attacchi). Insomma, mentre gli escherichia coli sono un fenomeno gestibile, quello del granchio blu rischia di diventare una minaccia seria per i bagnanti e quindi per l’estate 2024.