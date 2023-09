Terremoto nel Mugello, la terra trema anche a Cesenatico

L’Ingv ha registrato numerose scosse di assestamento, molte delle quali sono state avvertite nell’area forlivese, dove i Vigili del fuoco hanno confermato di aver ricevuto “molte richieste da parte di cittadini spaventati”. Nell’area romagnola, in particolare, sono in corso alcune verifiche per delle crepe in abitazioni private, ma non si registrano segnalazioni di danni o persone coinvolte.

Anche a Cesenatico il sindaco Gozzoli ha diramato una nota social nella quale precisa, tuttavia, che “non si registrano danni sul territorio comunale né richieste di intervento da parte della popolazione”.