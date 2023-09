Dopo la segnalazione sulla guida Michelin ha già chiuso il Celèstia!

Nonostante i proclami ambiziosi ed i progetti gastronomici stellati, dunque, il ristorante Celèstia – inaugurato solo lo scorso maggio – ha già spento la sua insegna. Lo chef romano si è lasciato andare a un post di sfogo su Facebook, poche righe per annunciare non solo la cessata attività del Celèstia, ma anche i motivi per i quali la proprietà ha deciso di abbassare la saracinesca.

“Mi sono trasferito a Cesenatico per partecipare ad un progetto che ho contribuito a far crescere in ogni momento con grande professionalità e passione – scrive lo chef su Facebook – facendo un’importante scelta di vita. La Proprietà ha deciso però repentinamente di chiudere il ristorante Celèstia dopo neanche 3 mesi e mezzo dall’apertura per insostenibilità economica e cessata attività, senza neanche un preavviso. Un’amara delusione e tanta incredulità, soprattutto per un team di giovani lavoratori con tanta voglia di crescere. Ringrazio tutti i clienti che mi hanno sostenuto in questo progetto, il mio staff che mi ha supportato e ha creduto nel nostro lavoro, giornalisti e guide che sono venuti a conoscerci. Ringrazio inoltre la città di Cesenatico, il suo sindaco Teo Gozzoli e tutta la Romagna per avermi accolto con grande curiosità e calore”.