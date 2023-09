“Intelligenza artificiale e PMI”: un convegno al Grand Hotel

Giovedì 21 settembre (ore 16), al Grand Hotel di piazza Costa, è in programma il convegno “Intelligenza artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente”, rivolto alle imprese emiliane e romagnole.

Investire nella trasformazione digitale delle imprese è una delle soluzioni più efficaci per recuperare produttività e competitività. L’intelligenza artificiale è sempre più al centro delle scelte di investimento delle imprese e – entrando nella vita aziendale per rendere i processi più efficienti e per abilitare nuove funzionalità nei prodotti – diventa un alleato importante per raggiungere target di sostenibilità ambientale ed energetica. È importante, però, rendere questa tecnologia comprensibile e appetibile per le PMI.