Dimore illustri, fondi regionali anche per Casa Moretti

Il finanziamento ammonta complessivamente a 199.300 euro e trova copertura in appositi capitoli di bilancio relativi alla legge regionale 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”. Tra i 30 progetti selezionati, 18 sono stati presentati da comuni e unioni di comuni (finanziati per un ammontare di 115.900 euro), 12 da privati, associazioni, organizzazioni e istituzioni (finanziati per un ammontare di 83.400 euro).

Tra i beneficiari dei contributi c’è anche Casa Moretti, storica dimora di Marino Moretti, lo scrittore e poeta nato e vissuto a Cesenatico sino al 1979, anno della sua morte. La Casa Museo “Marino Moretti” è il risultato della donazione che l’autore ha fatto alla città: la sua casa ma anche tutto quello che c’era dentro, compresa la vasta biblioteca di 6 mila volumi tra manoscritti, opere originali e libri. Oggi la Casa è un museo dove poter ammirare mobili e suppellettili originali; ma anche un centro studi sulla letteratura del ‘900, dove si organizzano convegni, incontri letterari e si presentano nuove pubblicazioni di ricercatori e professori universitari.