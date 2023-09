Ecco che fine ha fatto il nautofono

Da tempo l’amministrazione comunale ha chiesto alla società che si occupa dei nautofoni per conto della Marina di poterlo reinstallare dove è sempre stato per metterlo in funzione. Non tanto per scopi di navigazione quanto per conservare un protagonista della tradizione del mare d’inverno. La volontà è quella di occuparsi della manutenzione pur di sentirlo risuonare.

La strada, purtroppo, sembra più in salita di quel che potrebbe sembrare visto che, alle numerose richieste del comune, non è giunta nessuna risposta. L’amministrazione, dal canto suo, ha assicurato di continuare sulla propria rotta per riportare il nautofono lì dove è sempre stato per dare il bentornato a chi è uscito in mare.