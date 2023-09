Al Palazzo del Turismo si riaccende il cinema Rex

Torna dunque – dal novembre a marzo 2024 – lo storico “Cinema Rex”, dove saranno in programma proiezioni venerdì sera, sabato sera, domenica pomeriggio e domenica sera. Oltre alle pellicole attuali, saranno proposti anche i classici restaurati in prima visione in collaborazione con la Cineteca di Bologna per il Cinema Ritrovato, incontri con autori e attori presenti in sala.

Particolare attenzione verrà anche data ai film in lingua originale con proiezioni infrasettimanali ad hoc e ai film d’animazione nel periodo natalizio.