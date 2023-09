Scrittori a scuola: Roberto Mercadini e l’intervista dei ragazzi del liceo Enzo Ferrari

Ripercorrendo la propria storia, Mercadini fa riaffiorare dai ricordi il periodo adolescenziale, il suo “primo amore” Majakovskij, gli studi di ingegneria all’università e il profondo interesse per l’ebraico antico (che ancora lo accompagna). Svela la genesi dei suoi libri, mettendo in luce l’accurato lavoro di ricerca che si cela dietro ad ognuno. Ma anche dei monologhi, che ad oggi lo coinvolgono direttamente per diverse rassegne in tutt’Italia. Racconta di come “sbagliare strada” non sia sempre un errore. Anzi, talvolta è proprio “l’errore” a fare da guida verso la giusta direzione. Parla dell’esperienza in TV per Rai 3, degli incarichi da scrittore e di una timidezza che, a occhio, nessuno gli attribuirebbe. E poi è il momento del teatro: quella “splendida finzione” in cui esprimere se stessi diventa facile, completamente naturale. Narrazione e scrittura vanno a braccetto, tra gli aneddoti di una vita e qualche risata collettiva.

Le voci si alternano, il dialogo prosegue: le parole si intrecciano in un momento di riflessione che va oltre la lezione scolastica.