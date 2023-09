A Cesenatico arriva la Notte dei Ricercatori

A partire dalle 18, una serie di incontri, esperienze e dimostrazioni permetteranno a tutti di osservare con i propri occhi il “web delle cose” e il “metaverso”, ma anche di avvicinarsi alle nanoparticelle, alle nuove frontiere della progettazione gastronomica e al 5° gusto, l’umami. Sarà inoltre possibile scoprire gli aspetti meno noti degli oli vegetali e della produzione delle uova, mentre i ricercatori accompagneranno i curiosi a “vedere” come funziona il cervello e a conoscere i risultati della ricerca architettonica sul territorio cesenate. E ancora, si potrà comprendere come le relazioni con gli altri influenzano la nostra identità, come si misura la mente umana, come si possono supportare gli anziani con patologie croniche e cosa studiano le neuroscienze cognitive.