Il salvataggio saluta la spiaggia. E c’è chi va in pensione

E proprio sul salvataggio val la pena spendere due parole per far notare un fatto su cui non si sono accesi i riflettori. Il personale di salvataggio è stato presente in spiaggia per almeno due settimane oltre il limite del 10 settembre previsto dall’ordinanza regionale. Il servizio infatti va assicurato dall’ultimo week end di maggio fino al secondo di settembre. A Cesenatico è terminato il 24.