Migranti a Ravenna. “Non sapevo cosa fosse la liberà”

“Non ho mai saputo cosa fosse la libertà. Vengo dalla Siria e per tutta la vita ho vissuto nella paura e nella reclusione, troppo spaventato per andarmene via dal mio Paese ma allo stesso tempo troppo spaventato per uscire e protestare contro quello che succedeva intorno a me – racconta un uomo Siriano di 42 anni –. Dei miei conoscenti sono spariti per molto meno, nessuno sa che fine abbiano fatto: denunciare la situazione della tua città o della Siria in generale può costarti la vita in alcuni casi. Tre mesi fa, ho preso coraggio e sono partito: in Siria non riuscivo più a provvedere per la mia famiglia, i miei figli, dovevo trovare una soluzione perché non trovavo abbastanza lavoro per riuscire a garantire un futuro dignitoso ai miei cari, quindi sono partito per arrivare in Europa. Nonostante siamo ancora in mare, da quando sono a bordo ho capito per la prima volta cosa voglia dire sentirsi liberi.”

La nave di EMERGENCY ha iniziato la sua attività nel Mediterraneo Centrale nel dicembre 2022 e in totale ha soccorso 1.011 persone.