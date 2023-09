Settimana pedagogica, appuntamento a Cesenatico

Ad inaugurare la Settimana Pedagogica mercoledì 27 settembre, alle 20.45, presso la Sala della Marineria di Cesenatico, sarà il professor Alberto Pellai che parlerà di “L’età dello Tsunami, sfide evolutive ed educative in preadolescenza e prima adolescenza”, un dialogo alla scoperta del mondo dei ragazzi e delle ragazze e delle risorse che si possono mettere in atto in una fase di passaggio e trasformazioni radicali per l’intero nucleo familiare. Venerdì 29 settembre, alle 16.30, al Parco Giovagnoli di San Mauro Pascoli, Alessia Canducci, attrice, lettrice e formatrice riconosciuta “Nati per Leggere”, proporrà una selezione di letture di albi illustrati in “Storie Fiorite”. A conclusione della Settimana Pedagogica sabato 30 settembre alle 16.30, sempre a San Mauro Pascoli, in piazza Battaglini, appuntamento con i burattini della compagnia teatrale l’Aprisogni in “Lo strano esperimento del Dottor Pinkerton”.

A disposizione delle famiglie, domenica 1 °ottobre, dalle 14.30 in piazza Battaglini a San Mauro Pascoli, ci saranno numerosi stand informativi delle Associazioni del territorio, laboratori per i bambini e le bambine alla scoperta della profonda relazione fra scienza e natura (da 1 a 6 anni). Non mancherà un angolo morbido attrezzato per i più piccini (0-12 mesi), mentre ampio spazio al gioco e alla creatività verrà dato dai Giochi in strada a cura di Caimercati e dallo Spazio per famiglie dedicato al gioco di costruzione realizzato da Heart4Children APS in sinergia con il Gruppo LEGO®. Gli Amici della musica apriranno la loro sede, in via don Giovanni Minzoni, 1 a San Mauro Pascoli per accogliere I bambini e far provare loro gli strumenti musicali Consulenze gratuite su tematiche riguardanti l’adolescenza e la scuola saranno a disposizione a cura dell’associazione La piazzetta.

“Il tema della Festa Cittadina 2023 è “Si può fare! Avventure per famiglie tra Scienza e Natura”. A cosa si deve la preferenza accordata a queste due tematiche così rilevanti nella società odierna? – osserva Milena Mami, responsabile del Centro per le Famiglie Asp del Rubicone -. In un anno in cui sono stati tanti gli impellenti richiami alla potenza della natura e al continuo bisogno di trovare un equilibrio fra le sue risorse e le necessità dell’uomo, non potevamo esimerci dal metterne in evidenza la straordinaria importanza e l’ingerenza nella nostra quotidianità. Era indispensabile ricordare il bisogno di proseguire verso una visione ecologica della realtà, basata sul rispetto dell’ambiente e sul raggiungimento di un approccio sempre più consapevole ad esso. E la Scienza risulta altresì coinvolta in questo progressivo percorso di crescita collettiva, con le sue infinite possibilità esplorative e le molteplici soluzioni green che dovrebbero divenire competenza a disposizione di tutti sin dalla primissima infanzia. Ma soprattutto ciò che accomuna scienza e natura rimangono l’irrinunciabile curiosità e il senso di meraviglia per l’essere umano, le relazioni e il mondo in cui viviamo”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per informazioni: segreteriacpf@aspdelrubicone.it; tel. 0541-943595; Facebook e Instagram: centrofamiglieasprubicone.

Le iniziative si svolgono con il sostegno della Regione Emilia Romagna e la partecipazione di Cooperativa Milepiedi, Cooperativa La Finestra, Centro per l’apprendimento La piazzetta, Voce Amaranto Aps, Between Aps, Amici della Musica di San Mauro Pascoli, L’Aprisogni Burattini, Alessia Canducci, Caimercati Giochi di Strada, Heart4Children Aps.